Há 15 anos atuando na elaboração de projetos com exclusividade e identidades únicas, acompanhamento de projetos de interiores residenciais e comerciais e com atendimento aos clientes de maneira singular,a designer Mariana Stella Von Krüger vem fazendo uma carreira sólida e íntegra. Já tendo trabalhado em uma loja de mobiliário e decoração e em uma fábrica de móveis,sua experiência só aumentou quando resolveu abrir seu próprio negócio e dar início ao escritório Emme Interiores.Sócia do escritório Emme Interiores no Brasil,um studio de design curitibano que possui clientes em várias regiões do Brasil e também clientes no exterior,já tendo atendido Estados Unidos e Itália e agora Portugal atua no novo studio Mariana von Kruger interior Design.Trabalhou como apresentadora do quadro DecorAção do programa VER MAIS na emissora RIC TV RECORD em Curitiba no qual fez diversas transformações na casa dos telespectadores em apenas 24 horas.A profissional é jovem, ousada e criativa, viciada em desafios e sempre á procura de soluções para os mais diversos problemas nos espaços residenciais alheios.Sempre disposta a enfrentar os mais estreitos orçamentos com bom humor para no final das contas satisfazer o cliente financeira e emocionalmente.