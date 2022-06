GOA é um Gabinete de Arquitectura, sediado em Braga, fundado pelos Arquitectos Ricardo Maia e Nuno Gonçalves. Somos uma equipa multidisciplinar que procura sempre as Mais Valias de cada processo, tendo sempre como objectivo a satisfação dos clientes.

Somos uma equipa multidisciplinar que procura sempre as Mais Valias de cada processo, tendo sempre como objectivo a satisfação dos nossos clientes. Dedicamo-nos sobretudo ao processo de Arquitectura, Design de Mobiliário e Equipamento. Através da análise do local, definimos os pontos de interesse, funcionalidade, inovação e conforto, tendo em conta as necessidades dos nossos clientes. Queremos promover a melhoria da qualidade de vida através da criação e reabilitação dos espaços.