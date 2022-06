A origem da sjjotarquitectura e os serviços que presta

A sjjotarquitectura foi fundada em 2012 pelo arquitecto Joaquim Santana e presta serviços nas áreas da arquitectura, da decoração e do design de interiores. O atelier trabalha com modelos 3D que são uma mais-valia para os clientes poderem ver os detalhes dos projectos, reduzindo, deste modo, a probabilidade de falhas e o surgimento de problemas no decorrer da obra.

Apesar de os profissionais da SJJOT se debruçarem sobre todo o tipo de projectos, contam-nos que têm particular interesse por habitações unifamiliares, pela aproximação que estes projectos pressupõem em relação aos clientes cujos hábitos e necessidades importa conhecer. O arquitecto sublinha que procura sempre dar aos clientes aquilo que eles realmente querem e não o que a sociedade lhes tenta impor. Afinal de contas, só assim se criam espaços verdadeiramente especiais.

O gabinete desenvolve o grosso dos projectos a norte de Portugal, nomeadamente no Porto, mas a equipa desloca-se onde for solicitada.

Os valores da sjjotarquitectura

Um bom projecto de arquitectura não se resume a um conjunto de linhas que desenham uma casa ou qualquer outro edifício. Há um lado metafísico que lhe está, também, associado. Sabendo-o, os arquitectos deste atelier propõem-se a desenvolver projectos depois de perceberem as necessidades reais do cliente, assim como os desejos, as angústias, as vontades e os quereres que dele fazem parte e que o movem. Trata-se, no fundo, de ser criativo com a história que cada um conta e acrescentar-lhe as experiências diversificadas que fazem parte das vidas dos próprios arquitectos.

Um projecto marcante no portefólio da sjjotarquitectura

A participação, in loco, na transformação de função de uma casa que representa a tradição das casas de campo em Inglaterra, datada de 1746 e reconstruída em 1913-14, pelo arquitecto Alexander N. Paterson. A casa, de estilo neo-georgiano e com fortes influências vernaculares, foi transformada em apartamentos e quartos.

Construção de 13 novos bungalows para um projecto dirigido para a terceira idade localizado a norte de Inglaterra, perto da fronteira com a Escócia.

Estilo e materiais preferidos

Tijolo maciço, um material versátil; madeira , pelo conforto que proporciona; betão , porque dá liberdade à forma; e vidro , porque ninguém vive bem quando está enclausurado.

maciço, um material versátil; , pelo conforto que proporciona; , porque dá liberdade à forma; e , porque ninguém vive bem quando está enclausurado. O estilo, para o atelier, é apenas um rótulo que limita a criatividade. O estilo dos projectos da SJJOT será sempre definido pela vivência do cliente e pelo lugar. O arquitecto acredita que não há necessidade de catalogar ou de limitar o raciocínio.

Prémios

A empresa foi já premiada em design de objectos e comunicação.





Contacto e relação com os clientes

Qualquer pessoa pode entrar em contacto com a SJJOT através dos contactos que deixamos no rodapé desta página.

A SJJOT, como explicámos, privilegia uma relação próxima com o cliente que se mantém através de um diálogo contínuo. Ao mesmo tempo, é essencial os clientes confiarem, deixarem criar e saberem o que realmente querem e quanto podem gastar. O arquitecto precisa de saber de que orçamento dispõe para, entre outras coisas, poder escolher os acabamentos adequados.

Ética

Todas as empresas têm - ou deviam ter - uma responsabilidade social. Ao serviço de excelência que a sjjotarquitectura presta, não podem deixar de estar associados valores tão importantes como a humildade, a tolerância e o amor. Os projectos são, das e para as pessoas.