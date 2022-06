A OKA materializa sonhos, transforma espaços e proporciona maior qualidade de vida para as pessoas, através de soluções criativas, funcionais, inovadoras e sustentáveis. Sim. A sustentabilidade é um tema o qual damos muita importância ao realizarmos os nossos projectos, pois permite com que o cliente poupe mais e contribua para a preservação do meio ambiente, através da reutilização de determinados móveis ou até mesmo na escolha correta dos acessórios, por exemplo.