A JGDS é uma empresa especializada na construção modular em aço, como o próprio nome indica, são casas, que têm como base, estruturas construídas em aço corten, um material mais resistente do que o tijolo, ou mesmo, que o betão. Nestas construções, são utilizados estruturas em aço, com cerca de 6m e 12m de comprimento, com 2,5 metros de largura. Sendo que desta forma são facilmente transportáveis em camião. A base estrutural é tratada com um produto anticorrosivo, garantindo assim a sua durabilidade.

RESISTÊNCIA As paredes de uma estrutura modular têm uma espessura de cerca de 20 cm, pelo que, aliadas à elevada qualidade de outros materiais utilizados na construção resultam num maior isolamento térmico e acústico, maior resistência a humidades. A construção em aço apresenta uma maior resistência a todos os fenómenos da natureza. chegando mesmo a resistir a tufões, furacões ou tornados. É a melhor construção anti-sísmica.

AMOVÍVEL Nos tempos actuais, a mobilidade é uma constante e neste sentido, uma casa modular, pelas suas dimensões padronizadas, permite que a estrutura seja deslocada, quer pela via terrestre, marítima, para que esteja sempre onde as suas necessidades profissionais ou familiares o exijam.

MODULAR Face à possibilidade de disposição e encaixe, vertical e horizontal, poderá ser, facilmente, adaptada às necessidades familiares, tais como, a chegada de um filho ou, simplesmente, porque pretende oferecer à sua família um espaço mais amplo, bastando, para isso, acrescentar módulos à estrutura, já existente.

TEMPO DE CONSTRUÇÃO REDUZIDO Pelo facto de ser uma construção modular, os nossos clientes poderão disfrutar da sua casa de sonho, em apenas 4 meses, após obtenção de licenças, quando numa construção tradicional, em betão, demoraria mais de 12 meses a ser concluída.

Somos uma empresa que preza acima de tudo a máxima satisfação dos nossos clientes.