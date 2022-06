Ana Cristina Isidoro, formada em Decoração de Interiores e Feng Shui, na Design Internacional School. No atelier reciclamos mobiliário e peças decorativas, com materiais e tintas ecológicas. Desenvolvemos workshops temáticos. Elaboramos projetos de decoração e Feng Shui, criando ambientes únicos e harmoniosos para cada cliente. Remodelações com e sem obras!