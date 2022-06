Somos uma empresa vocacionada para a consultoria e concepção de projectos de espaços cemiteriais e de cremação.

No percurso da nossa experiência de doze anos neste domínio, acreditamos que os espaços cemiteriais devem ser classificados no âmbito dos espaços públicos de grande dignidade e nobreza. São espaços de despedida dos nossos entes queridos em momentos de dor, mas também espaços de reencontro de memórias.

Em Portugal, salvo raríssimas excepções, os espaços cemiteriais, têm sido esquecidos do planeamento urbano. A verdade é que hoje nos sentimos incomodados com a falta de manutenção, lotação e soluções de remendo que acentuam a sua degradação. Na concepção do espaço em geral, tal como nos locais de culto e de meditação, desenvolvem-se estados de espírito que reflectem os valores em que se acredita, há que intervir, dignificando as memórias e os lugares através de concepções arquitectónicas que passem a constituir novas referências para sociedade.

A ideia de património nasce do confronto de ideias, revitalizando-se sempre em função das necessidades do presente, como um elo moderador de gerações, evocando um tempo que se quer manter vivo num apelo à afectividade da emoção. A utilização de novas soluções técnicas podem contribuir para uma melhoria da qualidade espacial, que incentive e estimule a espiritualidade do lugar e facilite a transição de mentalidades e valores de memória colectiva sobre o processo de inumação dos corpos.

A democraticidade destes espaços deve ser envolvente e de grande qualidade espacial de modo a que os maus momentos que todos temos que neles viver, sejam serenados no conforto e em novos valores de qualidade espacial. São estas as qualidades dos serviços que propomos e desenvolvemos. A evolução das soluções de inumação, que preconizamos, garante o respeito ambiental e ecológico e assenta no princípio de “para cada lugar um projecto onde os critérios e condicionantes arquitectónicos se coadunem com os programas a definir com as edilidades”.

A Eternamente apresenta-se assim como uma empresa constituída por uma equipa pluridisciplinar, que para além da Arquitectura e Paisagismo inclui também as especialidades de Geologia, Fundações e Estruturas, Águas e Esgotos, Electricidade e Engenharia do Ambiente.

A Eternamente produz projectos completos para lançamentos de concursos de empreitadas de construção. Para além da concepção estamos ainda vocacionados para efectuar fiscalização e consultoria técnica, legislativa e regulamentar, desde a escolha do local de implantação do cemitério até à recepção provisória da obra.

Carlos Fazenda, arquitecto