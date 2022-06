A L de Lisboa® nasceu em AbriL, quando uma antiga paixão por aLmofadas se encontrou com uma nova paixão por Linhas e aLinhavos. Quando foi preciso encontrar um nome para a marca, para o que representa, como, onde, e porque foi criada, muitas das paLavras que compunham a Lista começavam ou tinham a letra "L": aLmofada - o que fazemos; Linha - para coser mas também a Linha da vida, as Linhas dos Livros, a Linha do eLéctrico; Lund (na Suécia) - onde as paixões se encontraram; Lu - o melhor de mim em 4 patas; Luz; Lua; Life & Love; Letting go - a Lição mais difíciL de aprender; Lente - a de uma outra paixão, a fotografia; Lento - um bom ritmo para apreciar cada passo no caminho; Liberdade; Limão - um sabor de eLeição e "Se a vida te dá Limões..."; Lusitano/Lusitânia - uma outra forma de descrever o ser Português ou de PortugaL; AzuLejo - ou a História contada em padrões e cores; azuL - uma cor perfeita; Longing - a melhor tradução de saudade; Lisboa - a cidade mais Linda e Luminosa do mundo, que só por existir justificaria a existência do "L"..."L de Lisboa".