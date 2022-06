Criada para obras primas e modernização de interiores e exteriores com efeito único. A Edgart procura acompanhar o cliente em todos as etapas, nomeadamente:

Consultoria - Prestamos aconselhamento técnico e ajudamos a decidir quais as melhores soluções perante cada problema. Somos a voz entre as várias entidades intervenientes no processo.

Orçamento - Solicitamos e controlamos todos os orçamentos necessários, usando tabelas comparativas para o ajudar a decidir quais as melhores opções e qual o melhor investimento.

Design Final - Todo o projecto de execução da arquitectura e especialidades é escrito e desenhado, para que as várias entidades envolvidas possam ter acesso à informação necessária, permitindo a sua plena compreensão e materialização.

Design Interior - Criamos projectos coesos e por isso responsabilizamo-nos pelo design interior. Comercializamos várias marcas de mobiliário e iluminação, encurtando o demorado processo de procura e aquisição de peças de decoração interior e exterior.

Chave na Mão - Projetamos, detalhamos, construímos e mobilamos o seu espaço, oferecendo um confortável serviço chave na mão para que não tenha de se preocupar com nada.

Personalizamos o seu espaço à sua medida, basta dizer "sim"!