Com mais de seis anos de experiência na área da construção e reabilitação de imóveis, temos trabalhado com marcas de referência como o Querido Mudei a Casa e a Melom bem como com designers e arquitectos. No entanto, a maioria dos meus clientes chega através de outros clientes satisfeitos. Temos entre os nossos clientes a Primeline, a Stabledreams, a Family Interior Design, a My Family Decor, a Gescifin e a Nathing.

Entre os nossos trabalhos de referência estão decoração, reabilitação de imóveis, pinturas, aplicação de pavimento flutuante, montagem de cozinhas e instalações diversas. Temos protocolos com marcas de referência nas áreas da decoração (tecidos, cortinas, papel de parede, mobiliário, etc) e dos materiais (pavimentos de madeira, iluminação, tintas, sanitários, revestimentos, cozinhas, etc) o que nos possibilita fornecê-los aos nossos clientes a preços vantajosos em relação aos que existem no mercado. O foco do nosso trabalho é a SATISFAÇÃO DO CLIENTE, sempre compatível com um PREÇO JUSTO dos serviços prestados.