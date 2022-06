Sou estudante de Arquitectura, e enquanto o percurso académico estiver em vigor, consigo ajudar em algumas soluções de interiores, complementando com a minha exigente procura e estudo.



Os tipos de projectos que consigo ajudar:



Elaboração de Projectos 3D:



- Intervenções de interiores (salas / cozinhas / estúdios / quartos / arrumações)

- Projectos relacionados com salas de música ou estúdios (produtor musical com uma vasta experiência na área)

- Projecção e realização de mobiliário personalizado ao cliente - com entrega ao domicilio