A RIO PLANO surge no mercado no início de 2000, como uma empresa de concepção de projectos e consultoria nas áreas de Arquitectura Paisagista, Ambiente e Arte urbana, onde o profissionalismo, a qualidade de trabalho e a capacidade de resposta ao cliente ocupam o lugar de destaque no seu processo de crescimento.O atelier possui uma grande carteira de estudos onde a interdisciplinaridade constitui um factor impar no desenrolar dos projectos, com a presença de diversos consultores, nas áreas da Arquitectura, Engenharias (Civil, Ambiente, Florestal e Agronómica), Economia, Design e Arte.

Para além das suas valências de prestação de serviços, a Rio Plano integra na sua política de acção, a criação de sinergias com o meio académico, com o estabelecimento de parcerias com entidades de ensino, apoiando e orientando programas de estágios, onde se destacam a Universidade de Évora e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, bem como, no desenvolvimento de projectos de I&D, com o Instituto Superior de Agronomia, Instituto Superior Técnico e a University of Califórnia, Berkeley. Uma outra vertente da relação com diversas instituições de ensino consiste na parceria em projectos de envergadura regional e nacional, constituindo assim uma mais valia para a sua experiência como laboratório de novas tendências e investigação nas áreas da Paisagem e Ambiente. Destaca-se ainda, a sua recente aposta na criação de novas tendências do design de mobiliário urbano e Landart, em parceria com empresas de produção e comercialização.

Como aposta futura, é intenção do atelier assumir-se no mercado nacional e internacional como uma referência impar, estando já presente em Cabo Verde, Moçambique e Angola.

As suas principais áreas de acção são reflectidas nos vários projectos realizados, onde se destacam, a requalificação de áreas naturais, planos de praia, centros históricos, requalificação ambiental e paisagística de aterros sanitários, recuperação de zonas degradadas, jardins municipais e quintas históricas, museus, empreendimentos turísticos, campos de Golf, escolas, campos de jogos, parques urbanos, zonas de recreio infantil e juvenil, condomínios privados e moradias, estudos de impacto ambiental bem como a fiscalização de obras.

Das três centenas de projectos realizados, distinguem-se o Projecto de Intervenção e Requalificação das Ilhas Barreira e Ilhotes (Ria Formosa), o Plano de Praia do Ancão (Loulé), a Revisão do Projecto do Jardim do Campo Grande (Lisboa), o Centro de Arte Manuel de Brito (Algés), o Estudo de Requalificação Paisagística e Ambiental das Ribeiras da Costa do Estoril – Protocolo de Cooperação entre o Instituto Superior de Agronomia e SANEST, o Projecto de Requalificação Paisagística do Centro Histórico de Coruche, o Projecto de Requalificação Paisagística do Aterro Sanitário de Mato da Cruz – Valorsul (Vila Franca de Xira), o Plano Urbanístico Detalhado da área de Expansão de Achada Grande Traz e a Expansão e Modernização do Porto – Cidade da Praia, Santiago (Cabo Verde), os Planos de Mobilidade e Acessibilidade para as aldeias de Conceição de Tavira e Santo Estevão (Tavira) e o Projecto de Integração Paisagística do Empreendimento e Campo de Golfe Verdelago (Altura).

Como principais clientes destacam-se, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, as Câmaras Municipais de Lisboa, Cascais, Oeiras, Tavira, Coruche e Vila Viçosa, ACCOR, BES, BANIF, BPN, Teixeira Duarte, Akeller Portugal, PwC, Sanest, ValorSul, Simtejo, Pimenta&Rendeiro, Promovalor, Rockbuilding, AHETA e Generg.

RIO PLANO appears on the market in early 2001, as a company for

project design and consulting in the areas of Landscape Architecture, Environment and Urban Art, where professionalism, quality of work and customer responsiveness occupy the prominent place in their growth process.

The studio has a portfolio with diversified range of projects, where interdisciplinarity is an important factor in the projects development, with the presence of several consultants in the areas of Architecture, Engineering (Civil, Environmental, Agricultural and Forest), Economics, Design and Art.

In addition to its valences on the provision services, Rio Plano incorporates in its action policy the creation of synergies with academic institutions, with the establishment of partnerships with educational institutions, supporting and guiding internship programs, which highlight the Évora University and the Faculty of Sciences of the University of Porto, as well as in the development of I&D projects, with the Institute of Agronomy, Technical University and University of California, Berkeley.

Another aspect of the relationship with many educational institutions is the partnership in projects of regional and national scale, thus providing an added value to their experience with new trends and research in the areas of Landscape and Environment. The recent focus on creating new trends in the design of urban furniture and Landart, in partnership with production and marketing companies is also noteworthy.

As a future objective, the studio aims at establishing itself on the national and international market, being already present in Cape Verde, Mozambique and Angola.

Its main fields of action are reflected on the many projects, such as the rehabilitation of natural areas, beach plans, historical centers, environmental and landscape rehabilitation of landfills, recovery of degraded areas, municipal and historic gardens, museums, golf courses, schools, playgrounds, urban parks, private family houses and condominiums, environmental impact studies and construction supervision.

From the three hundred projects developed, it must be highlighted the followings: Intervention and Requalification of the Barrier Islands and Islets (Ria Formosa) , Ancão Beach Plan (Loulé), Campo Grande Garden - Project Revision (Lisbon), the Art Center Manuel de Brito (Algés), the Study of Landscape and Environmental Rehabilitation of the streams of the Estoril Coast - Protocol of Cooperation between the Institute of Agronomy and Sanest, Coruche Historical Center, Mato da Cruz - Valorsul Sanitary Landfill Rehabilitation (Vila Franca de Xira), Achada Grande - Detailed Urban Plan and Pier (Cape Verde), Accessibility Plan and Mobility for the Santo Estevão village and Conceição de Tavira village (Tavira), and the Enterprise and Golf Course Verdelago (Altura).

Here are some of our major clients: Society Polis Litoral Ria Formosa, Lisbon City Hall, Cascais City Hall, Oeiras City Hall, Tavira City Hall, Vila Viçosa City Hall, and Coruche City Hall, ACCOR, BES, BANIF, BPN, Teixeira Duarte, Portugal Akeller, PwC, Sanest, VALORSUL, Simtejo, Pimenta & Rendeiro, Promovalor, Rockbuilding, AHETA, and Generg.