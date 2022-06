Idealizamos e Realizamos o seu Projecto! Conceito inovador de casas pré-fabricadas, apenas possível graças à investigação e desenvolvimento nas áreas da engenharia e arquitectura, implementando um novo conceito em Construção Modular.As vantagens deste conceito inovador, assenta na sua rapidez de construção, permitindo construir uma casa entre 2 a 10 dias, reduzindo significativamente os custos de mão-de-obra, com um método de trabalho que correspondem com as necessidades dos nossos clientes e para qualquer tipo de terreno.