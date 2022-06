Somos uma equipa de arquitectos sediada na cidade do Porto, Portugal, formada no ano de 2008 por João Araújo Sousa (Leça da Palmeira, 1980) e Joana Correia Silva (Porto, 1980). Enquanto Arquitectos, procuramos desenvolver actividade e acumular experiência nas mais diversas áreas de projecto e estamos empenhados em criar lugares e momentos com um carácter distinto e marcadamente contemporâneo. A nossa abordagem privilegia uma aproximação responsável e económica aos materiais e técnicas construtivas e assenta nos princípios da Arquitectura sustentável. Insistimos em colaborar de perto com os nossos clientes, técnicos e construtores para assegurar que as ambições de cada projecto são alcançadas.