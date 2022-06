A "Juve2" nasceu em 1988, desde então é a única loja em Torres Vedras que aposta fortemente no design, inovação, e requinte de cada peça na área da iluminação, para a satisfação dos seus clientes, este sucesso vem surgindo das suas parcerias com as melhores fábricas internacionais.

Aqui pode encontrar todos os tipos de iluminação:

• Estilo Clássico

• Estilo Contemporâneo

• Exterior

• Criança

• Projectores/focos

• Abat-jours…

A Arte de bem servir está também presente na “juve2”, desfrutará de todo o aconselhamento necessário para a concretização do espaço idealizado por si.Poderá desfrutar de mais um serviço, a colocação dos nossos produtos (de acordo com as características do seu caso).

Contacte-nos através do e-mail: geral@juve2.pt