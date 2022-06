A RESPIGA é uma pequena oficina de marcenaria, localizada no centro da Parede, Concelho de Cascais, que desenvolve produtos com base na reutilização de materiais, principalmente madeira maciça.

Somos arquitetos que se apaixonaram pela arte de trabalhar a madeira, tornámo-nos designers e marceneiros, resultando peças pensadas, desenhadas e executadas por nós.

Esta opção de trabalho permite-nos ter acesso e poder trabalhar com madeiras com um elevado grau de estabilidade e de origens muito diversas, sendo possível fazer peças de mobiliário em sucupira, mutene, wenguê, mogno, panga-panga, mussibi (ou pau-rosa) e outras com um design contemporâneo, completamente maciças, possuindo, contudo, uma pegada ecológica reduzida.

Evitamos o uso de madeira “nova” (que empena facilmente) assim como os seus derivados (aglomerados, mdf, etc.) devido à sua fraca durabilidade e resistência.

Além das peças que colocamos à venda, aceitamos encomendas desde que estas se enquadrem no nosso conceito quer de design quer nos materiais utilizados.

Caso tenha interesse no nosso trabalho, teremos todo o prazer em mostrar a matéria-prima em stock, os nossos métodos de trabalho e obviamente, a oficina da RESPIGA.

Além das madeiras, testámos cascas de ouriços-do-mar, caracóis terrestres, lapas, cedro, e outras matérias-primas que consideramos possuírem características inovadoras na conceção de objetos de design.