Eu, Susana Ferreira, iniciei a minha profissional enquanto Engenheira Civil em 2005 num Gabinete de Engenharia, onde desenvolvi capacidades e competências nas várias vertentes da Engenharia Civil.

Em 2013 iniciei a minha atividades âmbito da Certificação Energética e no Projeto de Engenharia como prestadora de serviços.

Em 2015 abri a empresa WHITE LINES - Engenharia e Certificação, Lda. com instalações na Av. Sá Carneiro, Edf. Lancemar, Bl. Nascente, Loja 10 em Albufeira.

Ao longo deste tempo e das necessidades do mercado temos neste momento uma equipa que incorpora para além de mim uma Arquiteta e uma Engenheira Civil.

Eu sou Mestre em Engenharia Civil, Engenheira Civil, com competências na elaboração de Projetos das várias Especialidades e Certificação Energética, com as seguintes formações:

• Projetista de redes de gás;

• Perita Qualificada ADENE;

• Avaliação Imobiliária;

• Formação de Projeto de Estruturas de Aço Leve (Light Steel Framing) na Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista;

• Formação de Aço Leve (Light Steel Framing) na FuturEng, vertente construção;

• Formação de Dimensionamento de Estruturas Metálicas na Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista.

• Formação de Projetistas de Segurança contra Incêndio de 3ª e 4ª Categoria de risco na TELECERT;

• Formação de Projetos de Condicionamento Acústico na Ordem dos Engenheiros.