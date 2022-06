AET XXI – Projetos de Arquitetura e Engenharia de Tondela, Lda é um gabinete dedicado à execução de projetos de arquitetura e de engenharia, bem como à direção e fiscalização de obras.

Criado no ano de 1990, passou por uma reestruturação para se adaptar aos novos desafios do século XXI de modo que o gabinete de projectos AET - Arquitetura, Engenharia e Topografia, Lda, passou a chamar-se AET XXI – Projetos de Arquitetura e Engenharia de Tondela, Lda. Possui créditos firmados no panorama arquitectónico da cidade e do concelho de Tondela, em concelhos vizinhos como Viseu, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Mortágua, Nelas, Vouzela, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul, bem como em outros concelhos. E ao longo da sua existência, alicerçou um lugar de destaque no desenvolvimento e embelezamento estético do sector imobiliário. É constituído por uma equipa de técnicos habilitados, que têm desenvolvido um trabalho altamente profissional, sendo hoje uma referência pelo padrão de qualidade.