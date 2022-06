Atelier dos Remédios (Prize Valmor 2011) was legally formed in 1997 following the experience of the two architects partners, Madalena Cardoso de Menezes (FA-UTL-1992) and Francisco Teixeira Bastos (FA-UTL-1986, PHD in 2013, IST). From its practice emphasizes: the collaboration with architect Manuel Vicente, the collaboration with IPPAR to the monuments of the National Palaces of Queluz and Ajuda, the participation no Bom Sucesso Design Resort, Leisure& Golf and the program of modernization of Portuguese high Schools, the integration of BIM since 2011.

O Atelier dos Remédios (Prémio Valmor 2011) formaliza-se em 1997, no seguimento da experiência conjunta dos dois sócios arquitectos, Madalena Cardoso de Menezes (FA-UTL-1992) e Francisco Teixeira Bastos (FA-UTL-1986, DOUT. IST-2013). Da prática de projecto destacam a colaboração com o Arq. Manuel Vicente, a colaboração com o IPPAR para os Palácios Nacionais de Queluz e da Ajuda, a participação no Bom Sucesso Design Resort, Leisure, Golf & Spa e no programa de modernização das Escolas Secundárias nacionais, a integração de BIM desde 2011.