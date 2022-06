Com portas abertas no Porto, junto ao Parque da Cidade, a Ana Lobo – Home Design reúne o seu atelier de Arquitetura e um espaço de exposição, onde acolhe e apresenta as colecções da marca e peças seleccionadas de outros artistas.

Com uma equipa criativa, o atelier desenvolve projetos de Arquitetura e Design de Interiores, elaborando projetos tailor-made de residências privadas e espaços comerciais, de clientes nacionais e internacionais. Através de uma abordagem personalizada para cada projeto, o atelier é reconhecido pelo seu design contemporâneo e intemporal. Desenvolvendo combinações originais de materiais e texturas sobre uma paleta de cores sóbria, os ambientes criados harmonizam peças diferenciadas de mobiliário, iluminação e objetos de Arte.

Sem descurar a funcionalidade, o conforto e a identidade de cada cliente, os seus projetos revelam atmosferas onde se expressa a elegância e o luxo depurado – a imagem de referência da marca.