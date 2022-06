A SIT nasceu em 2004, no concelho de Porto de Mós, pela mão de dois irmãos fundadores.

Desde essa data que se dedica a duas áreas de negócio fundamentais: mobiliário urbano e construção modular.

Com fabricação própria, 100% nacional, a SIT apresenta-se como um forte parceiro para o desenvolvimento de projectos de valorização do espaço urbano e rural, com enorme respeito pela envolvente de forma a favorecer a integração e a comunhão com a natureza e as comunidades locais.