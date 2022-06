A MJARC Arquitectos é uma empresa de projecção internacional dedicada a prestação de serviços na área da arquitectura e engenharia. Fundado no Porto (2005) por Maria João Andrade e Ricardo Cordeiro, MJARC é um atelier de arquitectura sediado no Porto e actualmente conta com uma filial em Lisboa.

Em cada projecto, o lugar dita uma nova abordagem, é essa a ideia de inovação que nos interessa. Estamos certos que esta abordagem que nos abre um campo de pesquisa muito abrangente, sendo esta experimentação que nos motiva . Cientes da importância do trabalho do arquitecto, em projectar edifícios sustentáveis, procuramos, testamos novos materiais e soluções que nos permitam minimizar o impacto ambiental e aumentar a sustentabilidade energética dos nossos projectos

“ A sustentabilidade consiste em construir pensando o futuro”.

Renzo Piano