A BPK - BuildPack é uma empresa portuguesa com fabrico nacional e personalizado.

Através da BPK pode projectar, construir ou remodelar a sua casa recorrendo, apenas, a um interlocutor. De forma simplificada, profissional e dedicada, pode usufruir de todos os serviços no sector da construção sem ter que recorrer a diferentes entidades, com total confiança e transparência. Para além dos profissionais que compõem a nossa equipa, possuímos uma rede de parceiros que nos permite fornecer os serviços a que nos propomos, acompanhando-o nas diversas áreas e vertentes do processo, garantindo a qualidade dos serviços prestados. No sector da construção modular, somos fabricantes de construções modulares e de um sistema de fachada patenteado. O nosso sistema construtivo é tão eficaz e mais rápido que a construção tradicional, sendo apropriado tanto a construção de raiz, como a reabilitações. No sector da arquitectura, a BPK dispõe de profissionais com qualidade e experiência na elaboração de estudos e projectos, conseguindo dar forma às características requeridas. No sector da engenharia, dispõe de profissionais com qualidade e experiência na elaboração de projectos de estabilidade e especialidades, de forma que a sua edificação tenha uma resistência e eficiência superior. Construa a casa dos seus sonhos com a BPK!