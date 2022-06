A América Móvel existe desde 1978. São mais de 3 décadas de especialização na importação e exportação de mobiliário de e para o mercado norte americano, britânico e países nórdicos.

Pioneira em Portugal do estilo “Vintage”, importa mobiliário da época anos 50, 60 e 70, desde 2002 da Suécia e Dinamarca, de fábricas e designers de excelente qualidade e nome. A América Móvel continua a trabalhar com outros estilos e com uma grande variedade de móveis de todas as épocas. Dispomos de uma oficina de restauro de mobiliário de madeira, completamente equipada e com pessoal qualificado. Fazemos restauro de peças dos clientes. Trabalhamos com excelentes estofadores para garantir um trabalho completo ao cliente. Fazemos entregas gratuitas para Santarém e cidade de Lisboa, e mediante orçamento para o resto do país e estrangeiro.

Alugamos mobiliário e outras peças para publicidade, cinema, tv, feiras, etc.