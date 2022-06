André Alves, Mestre Arquitecto pela Universidade Lusíada de Lisboa, com escritório situado em Loulé. A trabalhar desde 2008, nas mais diversas áreas de actuação, abragendo uma grande variedade de projectos.

Sempre com o objectivo de prestar um serviço personalizado, de modo a corresponder às necessidades e expectativas em cada projecto. Os interesses do cliente, enquanto utilizador, comprador ou vendedor, são a prioridade, sempre com o intuito de valorizar ao máximo o imóvel.