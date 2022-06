Somos uma empresa fabricante do ramo de

mobiliário de escritório, com vasta experiência na área.

Temos uma equipa comercial e técnica especializada e comprometida com o serviço.

A nossa empresa está preparada para atender clientes de pequeno, médio e grande porte, oferecendo sempre uma solução inteligente e económica adaptada a cada caso.

Podemos contribuir de forma positiva para o seu negócio, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização.

Oferecemos soluções de mobiliário de escritório, de hotelaria, de jardim, escolar, hospitalar, para lares, estantes metálicas, de supermercado e também cadeiras.