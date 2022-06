Crónicas do habitar é um escritório que acredita numa arquitetura de proximidade com as pessoas, que represente a história de cada momento do habitar, com criatividade e simplicidade, altamente comprometida com as necessidades e desejos de quem habita o espaço da casa, da rua, do bairro e da cidade, que procura aproximar a arquitetura da sociedade. É com esta convicção que se propõe criar uma equipa multidisciplinar, motivada e apaixonada, para responder de forma acertada a cada desafio proposto, implantando uma estratégia de investimento idónea, adequada a cada realidade social.

Porque se acredita que o arquiteto deve estar envolvido em todos os momentos do projeto, sempre que possível, pomos mãos á obra e construímos o que desenhamos. Acompanhe-nos, gostamos de partilhar todos os momentos convosco.