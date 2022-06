Bem-vindo à NOVO DONO Imobiliária NOVO DONO é uma empresa de mediação imobiliária independente, com especial incidência na Linha do Oeste. O seu âmbito de Acão no mercado imobiliário é muito abrangente, acompanhando a venda e o arrendamento de imóveis aos segmentos médio, médio-alto. Os seus serviços de mediação têm como objetivo obter um alto nível de profissionalismo. Estamos muito bem localizados na zona das Caldas da Rainha, São Martinho e Óbidos temos (moradias, terrenos, lojas e apartamentos), como também clientes de apartamentos e moradias etc, para além de muitos interessados estrangeiros que frequentam esta zona turística por excelência. Temos o compromisso de oferecer o melhor negócio, atuando com segurança e fiabilidade. Contamos com uma equipa permanente de consultores qualificados e treinados, que podem ajudá-lo na sua escolha. A preocupação de nossa equipa é a qualidade do atendimento para melhor realização dos objetivos dos nossos clientes . A nossa empresa está totalmente informatizada, contando com um sistema corporativo, que interage diretamente com o nosso site. Deste modo, centralizamos o nosso banco de dados, dando sempre ao cliente informações totalmente atualizadas. Tal como a nossa empresa, também o nosso website é transparente, fornecendo respostas que você precisa para a consulta imobiliária. Interação: essa é a nossa proposta com este website. Oferecemos uma proposta dinâmica de trabalho, em constante atualização, portanto precisamos da sua participação e sugestões. Aos nossos futuros clientes, fazemos um convite: venha conhecer a nossa empresa, os nossos serviços, e descubra a facilidade e conveniência de arrendar, comprar e vender connosco. Aberta de Segunda a Sábado. Atendimento telefónico permanente. Abre as 10h fecha para almoço as 13h30 Volta a abrir as 14h30 fecha as 19h Sábado abre as 10h fecha as 13h.