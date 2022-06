Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa em 1994.Pós-Graduação em “Reabilitação da Arquitectura e Sítios Urbanos”, 2000.Estabelece em 1993 o atelier M.A. Silva Fernandes Arquitectos com o Arq. Manuel Silva Fernandes, onde colabora até 2004, sendo autor e co-autor de diversos projectos, nomeadamente equipamentos hospitalares e edifícios habitacionais.Em 1998 é convidado pela Universidade Lusófona de Lisboa para Assistente da cadeira de Projecto e Desenho Urbano do 5o ano, leccionando até 2003.Entre 1999 e 2007 colabora com a JSTC Associados / Opera Projects, onde desenvolve e coordena diversos projectos a nível nacional e internacional.Em 2008 estabelece o atelier ASFgA do qual é sócio-gerente.