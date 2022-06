A 7me home é uma empresa com experiência comprovada através dos nossos colaboradores, em todo o tipo de obras, remodelação, reabilitação e decoração. Apresentamos soluções inovadoras e ajustadas às necessidades do cliente, sempre com o compromisso de qualidade a preços competitivos.

O conceito da 7me home é transformar o espaço existente, num lugar com identidade própria, conforto e funcionalidade… transformar o espaço num local onde nos sentimos bem.

Aplicando o nosso conhecimento para entender e interpretar os desejos e gostos dos clientes, com o objectivo de superar as suas expectativas, todas as intervenções são projectadas e acompanhadas pelos nossos colaboradores qualificados e executadas pela nossa rigorosa equipa técnica, onde é visível a capacidade de diagnóstico, planeamento e gestão de obra.

Executando um trabalho rápido e eficaz com garantia de qualidade, no intuito de transformar os clientes, em fãs incondicionais.

