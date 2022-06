Somos uma marca internacional, criada pela empresa Candibambú, sediada no Norte de Portugal (Porto) que trabalha globalmente.

A empresa está comprometida com a fabricação de equipamentos de iluminação e decoração mais de 20 anos.

O nosso cliente é tanto o pequeno lojista quanto as grandes cadeias de lojas de móveis e iluminação, além de designers, plataformas on-line, arquitetos e outros.

A Candibambú distingue-se da concorrência pelo design e inovação que coloca os produtos de gama média a alta, apresentando todos os anos modelos novos e originais. Na nossa empresa, pode encontrar lâmpadas produzidas e projetadas através de diferentes materiais, como madeira, vidro, níquel e cristal, e muitos deles personalizados ao seu gosto.

Os nossos principais objetivos são fazer um investimento extra no cliente e nas suas necessidades, marcar a diferença, fazer cada dia mais e melhor, mantendo contato com as últimas tendências.

A inovação, rigor, qualidade e profissionalismo são palavras-chave nos nossos negócios.