Três décadas de existência refletem a nossa experiência e know-how. Trabalhamos diariamente à procura de soluções inteligentes, com design, funcionalidade, qualidade e garantia.

Somos uma fábrica equipada com as mais avançadas tecnologias e temos uma equipa motiva, profissional e experiente.

Somos Lar Darte.

Our three decades of existencereflect our experience and know-how. We work every day, seeking intelligent solutions, with design, functionality, quality and guarantee.

our factory is equipped with the most advanced technology and we have a team that is motivated, professional end experienced.

We are Lardarte.

Les trois décennies d´existence reflètent notre expérience et notre savoir-faire. Nous travaillons quotidiennement pour rechercher des solutions intelligentes, accompagnées de design, de fonctionnalité, de qualité et de garantie.

Notre usine est équipée avec les technologies les plus avancées et nous possédons une équipe motivée, professionnelle et expérimentée.

Nous sommes Lardarte.