SANPER Soc. Móveis e Electrodomésticos Lda

Desde 1983 ,em 1986 abriu a 1º Loja na Av. 25 Abril lote 512 na Qta das Laranjeiras e viria a ser constituída firma, em 1989, com os 4 sócios, com o nome de MÓVEIS SANPER, em que se orgulha de ser uma referência no comércio do mobiliário nacional pela qualidade dos produtos e relação preço qualidade com benefícios para os seus clientes. Com uma força comercial intensa e com uma solução informática de gestão racional, acompanha as novas tendências e os novos desafios do mercado, adaptando constantemente as suas respostas às exigências dos clientes. Vocacionada para a comercialização de uma gama de produtos completa para o seu lar, com grande variedade para todos os gostos , iniciou a actividade de comércio de: Mobiliário , Estofos, Colchões e Candeeiros em 1983, Electrodomésticos em 1988.