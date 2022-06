A experiência de mais de quatro décadas de criação, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de iluminação decorativa, por todo o mundo, dá-nos um conhecimento profundo deste sector de actividade.

Ao longo dos tempos e seguindo uma estratégia assente na qualidade dos produtos, a empresa foi aprofundando as suas técnicas para trabalhar o latão e especializou-se neste tipo de matéria-prima.

Possuímos um departamento de investigação e desenvolvimento qualificado, dotado com capacidades específicas nas áreas do design, desenho técnico, normas eléctricas e materiais. Devido a estas competências, fomos desde sempre responsáveis pelo design, concepção técnica e pelo desenvolvimento dos nossos produtos, observando sempre as especificidades normativas dos diferentes mercados mundiais.

Aproveitando todas estas capacidades, a empresa tem igualmente vindo a estabelecer parceiras com outras prestigiadas marcas internacionais, sendo responsável pela concepção e desenvolvimento dos seus produtos, assim como pela sua industrialização.

Toda esta experiência acumulada, tem ainda dotado a empresa de recursos e capacidades que lhe permitem diversificar os materiais utilizados. Esta diversificação tem possibilitado a colaboração com empresas que desenvolvem a sua actividade na área do contracting e da Hotelaria, proporcionando o desenvolvimento de produtos feitos à medida das pretensões dos clientes e sempre com a garantia de qualidade da Lustrarte.