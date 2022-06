O Atelier tem desenvolvido estudos e projectos no âmbito da Arquitectura Paisagista nas suas múltiplas vertentes como os Jardins Públicos e Privados, Parques e Espaços Públicos Urbanos e Rurais, Requalificação do Espaço Público, Jardins de Instituições, Equipamentos e Empreendimentos Turísticos, Recuperação de Jardins Históricos e Áreas Degradas, Integração de Infraestruturas, incluindo a assistência técnica e acompanhamento das suas obras.

No âmbito dos trabalhos de Arquitectura Paisagista, o Atelier, desenvolve também consultadoria na área do ambiente e da paisagem através de Estudos de Ordenamento do Território e de Impacte Ambiental, Planos de Pormenor e de Urbanização.

A revisão de projectos e fiscalização de obras de arquitectura paisagista é uma tarefa também realizada pelo Atelier.

A filosofia de trabalho fundamenta-se na capacidade de conciliar as pretensões feitas pelo cliente com as bases fundamentais que sustentam a arquitectura paisagista, cujo objectivo se centraliza na elaboração de estudos e projectos viáveis, com qualidade, rigor, inovação, sustentabilidade, unidade e equilibrados ambientalmente. Sempre que necessário o Atelier, recorre a uma equipa de consultores em diversas áreas de modo a construir um projecto integrado, multidisciplinar e completo.