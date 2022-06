FILOSOFIA

Somos uma equipa com mais de dez anos de experiência na elaboração de projetos de arquitetura nas mais variadas áreas de atuação, como reabilitação, serviços, habitação e equipamentos. Temos como regras fundamentais para o desenvolvimento do nosso processo de trabalho o detalhe técnico, inovação e rigor orçamental na construção de novas estéticas. A nossa filosofia assenta em três fatores essenciais na relação com o cliente: OUVIR, PENSAR e RESOLVER.

ORIGEM

A nossa sede é na Trofa, tendo como espaço de actuação preferencial a zona norte, embora estejamos presentes um pouco por todo o País com diversos projectos realizados através de parcerias que desenvolvemos ao longo dos anos. O Atelier 72 - Arquitetura, Lda é uma equipa composta por 4 arquitetos, com experiências profissionais e percursos distintos, criando dessa forma um equilíbrio entre irreverência e rigor, que nos permite abraçar qualquer tipo de projeto.

SERVIÇOS

Os nossos serviços concentram-se na resolução de problemas associados à temática da habitação, áreas comerciais e reabilitação de edifícios. Construímos todos os nossos projectos através de uma equipa especializada de construção, que nos permite com elaborar um orçamento rigoroso para que a obra seja então realizada e fiscalizada por nós.

- PROJETOS DE ARQUITECTURA

- PROJETOS DE LICENCIAMENTO

- PROJETOS DE EXECUÇÃO

- PROJETOS DE ESPECIALIDADES

- PROJETOS DE DESIGN INTERIORES

- CONSULTORIA ESPACIAL

- ACOMPANHAMENTO OBRA

- CONSTRUÇÃO

- APRECIAÇÃO DE ORÇAMENTOS

- VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL

CONSTRUÇÃO

Através de uma parceria com uma empresa de construção, que vem sendo "construída" ao longo dos anos e que nos permitiu estabelecer princípios de qualidade, confiança e rigor. Desta forma somos capazes de fornecer aos nossos clientes um serviço de construção dos nossos projectos, em que a qualidade dos detalhes é controlada por nós. O rigor está presente desde a fase de projeto até ao momento da construção, onde os clientes e o empreiteiro assinam um contrato que é sustentado pelo projeto de arquitetura, não deixando espaço para que exista algum tipo de surpresa durante a execução obra.

CASAS ESTRUTURA DE MADEIRA

Após vários contactos estabelecidos e projetos realizados neste âmbito, foi-nos possível em conjunto com o nosso parceiro elaborar um conceito base para responder a uma necessidade que o mercado cada vez mais procura, que é a rapidez no processo de construção e maior preocupação com a eficiência energética. Desta forma foram elaborados vários estudos de arquitetura moderna, que pudessem ser adequados a este tipo de construção, que é amplamente mais eficiente em termos energéticos, assim como mais rápido no que se refere ao processo construtivo. Pretendemos com este método reduzir o tempo de construção para um prazo máximo de seis meses após o processo de concepção e licenciamento. Desta forma podemos continuar a criar habitações exclusivas a cada cliente lugar.