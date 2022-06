A Tapeçarias Ferreira de Sá é a mais antiga empresa na produção de tapeçarias tradicionais. Encontra-se localizada na freguesia de Silvalde, no concelho de Espinho, norte de Portugal.

Tendo começado como uma pequena empresa familiar, fundada a 25 de Abril de 1946 por Joaquim Ferreira de Sá, a Tapeçarias Ferreira de Sá evoluiu para uma organização em grande escala. Somos a única empresa do país detentora do grande e original espólio de desenhos do tradicional ponto português (adquirido em 1971), o “Ponto Beiriz”, da antiga Fábrica localizada em Beiriz. Ao longo dos últimos anos, fomos ampliando e aperfeiçoando a cada dia as nossas instalações, concebendo uma unidade industrial com uma estrutura sólida e automatizada, sem nunca descurar ou esquecer as origens e a tradição da arte da tecelagem. Produzimos carpetes feitas por medida e personalizadas, usando não só as melhores e mais tradicionais técnicas manuais, mas também os melhores materiais, nas mãos dos melhores e mais qualificados artesãos.