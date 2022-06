FERREIRARQUITETOS é um Atelier de Arquitetura, fundado pelo Arquiteto José Ferreira, que surge da sua paixão pela arquitetura, fruto da diversidade dos seus projetos, clientes e de diversas colaborações com diferentes gabinetes. Cada um dos nossos projetos é cuidadosamente desenvolvido sob uma rigorosa atenção às especificidades do cliente, exigências do seu programa, à sua localização, contexto e questões conceptuais. Procuramos conciliar a criatividade com um diálogo aberto com o cliente e a sua realidade, tirando proveito das novas tecnologias, que permitem um acompanhamento em tempo real do projeto, facilitando a interação entre a arquitetura, o cliente e o seu sonho. Procuramos, assim, encurtar distâncias e tirar partido do potencial máximo da proposta, o que nos permite oferecer um serviço de valor acrescentado. Cada um dos nossos projetos é interpretado como sendo um caso singular, desenhado à medida de cada cliente. Distinguimo-nos pelo espetro dos nossos projetos, intervindo nas mais diversas fases (desde do conceito ao planeamento, coordenação e fiscalização), estendendo-se desde a consulta / aconselhamento técnico, projetos de arquitetura, projetos de alteração/reabilitação, à decoração/arquitetura de interiores, nas mais diversas tipologias, tais como, indústria, serviços, comércio, equipamentos, saúde, educação, habitação e reabilitação. Nos dias de hoje, um trabalho inovador é aquele que concretiza uma boa ideia de acordo com o seu orçamento, e por isso mesmo, temos abordado diversos sistemas de construção, desde do sistema tradicional de construção em alvenaria, betão, TLF (Timber Light Frame) e LSF (Light Steel Framing).





FERREIRARQUITETOS is an Architecture Atelier, founded by the Architect José Ferreira, which arises from his passion for architecture, fruit of the diversity of his projects, clients and various collaborations with different offices. Each of our projects is carefully developed with careful attention to the specifics of each client, the demands of its program, its location, context and conceptual issues. We seek to reconcile creativity with an open dialogue with the client and their reality, taking advantage of the new technologies, which allow a real-time monitoring of the project, facilitating the interaction between architecture, the client and his dream. We thus seek to shorten distances and take advantage of the maximum potential of the proposal, which allows us to offer a valuable service. Each of our projects is interpreted as being a unique case, tailored to each client. We distinguish ourselves by the scope of our projects, intervening in the most diverse phases (from concept to planning, coordination and inspection), ranging from consultation / technical advice, architectural projects, alteration / rehabilitation projects, decoration / interior architecture of different typologies, such as industry, services, trade, equipment, health, education, housing and rehabilitation. Nowadays, innovative work is one that makes a good solution through your budget, and for that reason, we have approached different construction systems, from the traditional system of construction in masonry, concrete, TLF (Timber Light Frame ) and LSF (Light Steel Framing).