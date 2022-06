A TCelements® é uma marca registada de elementos decorativos em cerâmica, chamados de cobogós no Brasil, que tem como missão satisfazer as necessidades do mercado através de um produto personalizado e artesanal, de diversas formas e cores, unindo design e versatilidade que permitem desenvolver projetos de arquitetura, design e decoração.

Os cobogós da TCelements® têm como principal objectivo criar divisórias de ambientes, em espaços privados e comerciais, bem como revestimento de superficies. A sua versatilidade de formas e cores diferentes, permite desenvolver projetos de arquitetura de interiores com design contemporâneo e moderno.

Diferente, única e exclusiva, a TCelements® pretende colocar à vossa disposição um produto inovador à arquitectura Portuguesa e 100% Português. A aposta na experiência ceramista em Portugal, permite-nos acrescentar valor através da personalização e design ímpar das nossas peças.

Se está à procura de algo diferente, inovador e que acrescente o "je ne sais quois" ao seu espaço, consulte-nos!