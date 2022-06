A PLURIROCHAS foi criada tendo por base a experiência familiar, no ramo há mais de cinquenta anos, com ligação direta à exploração/extração e transformação de Mármore e Calcários.

É objetivo fulcral da empresa diversificar e melhorar o leque de produtos e serviços a propor ao cliente, tirando partido do background existente, das vantagens da ligação à atividade extrativa e transformadora e de manter relações privilegiadas com empresas simultaneamente clientes e fornecedoras do setor - tanto nacionais como internacionais (Brasil, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, Arábia Saudita, Irão, Egipto, Turquia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos ). Como garantia de todo o processo, a grande aposta da PLURIROCHAS é acompanhar, de uma forma pro-ativa, toda a evolução do setor e de todos os fatores exógenos, com a finalidade de se tornar tão eficaz e eficiente quanto possível. Para tal está respaldada por técnicos especializados, de perfil dinâmico e grande capacidade de evolução.

A PLURIROCHAS procura, em cada momento, rodear-se das parcerias que melhor garantam a qualidade global da sua atividade.

A PLURIROCHAS aceita, com tranquilidade, as exigências do futuro, na certeza de que são os grandes desafios que fazem as grandes empresas. Estamos conscientes das nossas responsabilidades, fruto do nosso empenho na procura de novas soluções técnicas e económicas, tendo como objetivo que Portugal ganhe a batalha do desenvolvimento. Queremos ser uma empresa de excelência e colocar essa excelência ao vosso dispor.

VILA VIÇOSA:

Olival ao Marco de Borba

Estrada Nacional 255

7160-251 Vila Viçosa - Portugal

Tel (+351) 268 889 170

PERO PINHEIRO:

Av. Aviação Portuguesa, 55

Fação - Pero Pinheiro

2715-140 Sintra - Portugal

Tel (+351) 211 379 889