PACHECOSANTOS | ARQUITETOS, é um gabinete de arquitetura formado em 2004, que tem vindo a consolidar a sua experiência nas várias vertentes da arquitetura desde a habitação, serviços, comércio, planeamento urbano, reabilitação, ao design de interiores, com uma maior incidência na área dos equipamentos destinados à ação social (lares de idosos, residências seniores e unidades de cuidados continuados).

Encaramos cada projeto como um desafio, procurando a satisfação do cliente e a superação das suas expectativas. Apostamos acima de tudo no rigor e qualidade dos nossos projetos, estudando as melhores soluções do ponto de vista estético, técnico e económico, de forma a atingir plenamente os objetivos propostos. Efetuamos a coordenação de todas as especialidades de um projeto através da nossa equipa de profissionais qualificados de engenheiros, peritos, topógrafos, medidores orçamentistas, maquetistas e construtores civis, da nossa inteira confiança, que ao longo destes anos nos têm acompanhado neste GRANDE projeto de materialização de sonhos!!!