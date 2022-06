A STOOL Interiors é uma empresa de decoração de interiores direccionada a particulares e empresas.

O desafio de materializar as ideias dos nossos clientes, encontrando soluções adequadas para as suas necessidades e desejos, fazem com que todos os projectos desenvolvidos pela STOOL Interiors sejam únicos. Entendemos que, todos os espaços devem ser o reflexo do modo de vida de cada família, ou a identidade de cada empresa, destacando sempre o seu lado estético.

Detalhes simples e bonitos, num ambiente clean e funcional, são essenciais em espaços criados ou reformulados pela STOOL Interiors.