“Vamos dar espaço ao Sonho” Com 15 anos de actividade a Oficina Design nasce na perspectiva da realização de um sonho! Em 2000, a complementaridade entre a paixão pelo Design e Arquitectura de interiores ganhou forma com o Kit Market Fátima (Rede Dimensão). Uma iniciativa cultural, estética e comercial que teve como base surpreender, engrandecer e satisfazer o quotidiano do cliente. Foi possível abraçar esta missão com sucesso, com dedicação a tempo inteiro, com a colaboração de todos os que acreditam no projecto, com as parcerias das principais escolas de design, nomeadamente a ESAD – Caldas da Rainha. Sendo um projecto global, o gabinete da equipa de arquitectura de interiores e obra, foi-se alargando, direccionando no seu modus operandi, a colmatar qualquer necessidade sentida pelos sonhos/projectos dos seus clientes. Inúmeros projectos e obras de interiorismo habitacional, hotelaria, clínicas médicas, restaurantes, lojas, cabeleireiros, espaços de diversão, bowling (líder nacional), discotecas… A Oficina Design têm hoje um portfólio, nas mais diversas áreas: Design de Interiores, Design Gráfico, Projecto, Obra, Remodelações e Mobiliário, construindo uma visão apaixonante, transformando-a em realidade, num propósito comum para um período de longo longo tempo… Promovendo a sua missão na satisfação das necessidades globais do seu cliente.

Áreas servidas Coimbra Endereço 3030 Coimbra

Portugal

www.oficinadesign.pt