Atelier Mauricio Vieira is a portuguese Atelier with several projects since 1989. His team is multidisciplinary with knowledge and training in the areas of Interior Design / Environments, Communication Design, Web Design, Industrial Product Design and Equipment Design.

O atelier Maurício Viera é um Atelier de Design português, com projectos

realizados desde 1989. A sua equipa é pluridisciplinar com conhecimentos e formação nas áreas de Design de Interiores / Ambientes, Design de Comunicação, Web Design, Design de Produto Industrial e Design de Equipamento.