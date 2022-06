A Cecyn Arquitetura + Design está localizada no bairro Bucarein, em Joinville/SC, próxima ao Hospital São José e Shopping Center Americanas. O escritório presta serviços na área da arquitetura e design.

Dentro da arquitetura, podem-se destacar projetos arquitetônicos prediais, residenciais e comerciais, de interiores, paisagismo e implantação de condomínios industriais e residenciais. Já no que diz respeito à design, o escritório desenvolve projetos de publicidade, consulta e estudo de produtos e logomarcas. Ainda são desenvolvidos no escritório o gerenciamento e acompanhamento das obras elaboradas e projetadas pela competente equipe. A Cecyn Arquitetura + Design foi fundada em 2005 pelo arquiteto e designer Antonio Seme Cecyn, e após quase dez anos da sua fundação, tornou-se referência de arquitetura na cidade, tendo projetado mais de um milhão de metros quadrados � tanto na cidade na qual está instalada quanto em cidades próximas, como Jaraguá do Sul, Barra Velha, Piçarras, Penha e até mesmo São Paulo. Para a criação de um projeto, são seguidos cinco pontos primordiais: funcionalidade, criatividade, flexibilidade, inovação e baixo custo. Quando todas estas esferas estão alinhadas e aliadas, chega-se à perfeição do projeto, tão objetivada pelo escritório. Entende-se, ainda, que um bom projeto é mais que uma imagem, é um conjunto de ideias e valores (sejam eles financeiros ou ideológicos). Os colaboradores que formam a equipe da Cecyn Arquitetura tem formação variada, entre arquitetos e engenheiros (além dos estagiários e profissionais parceiros). Todos participam dos processos de criação de desenvolvimento dos projetos e, cada qual com sua formação e opinião, agrega valor aos produtos entregues aos clientes � o que torna o resultado dinâmico e interessante.

ISO 9001:2008 O primeiro escritório de arquitetura de Joinville a ser certificado com o ISO 9001:2008 foi a Cecyn Arquitetura + Design. O processo de certificação ocorreu em 2011 e foi realizada pela empresa SGS System Certification. O processo de ISO conforta o cliente, parceiros e fornecedores no que diz respeito à qualificação do processo projetual, garantindo, além da qualidade, agilidade, produtividade e segurança. Além dos processos de projeto, a certificação recebe, filtra e trata às reclamações, aumenta a credibilidade junto ao mercado, diminui perdas e falhas e aumenta acertos e ganhos, aperfeiçoa tempo e investimento e tudo com o objetivo de melhorar o produto entregue ao cliente. O objetivo da empresa tem sido a melhoria continua de seus processos de prestação de serviços de arquitetura, objetivando a satisfação dos clientes por intermédio de seu atendimento.