EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Reabilitação e restauro de imóveis Obras em regime de propriedade horizontal Construção "chave na mão" Moradias Unifamiliares Pavilhões Industriais Constituída em 1981, a SINICEL é uma empresa com espírito empreendedor e diferenciador, acompanhado pelos chamados fatores de inovação, ao nível das tecnologias, da organização da empresa, da gestão de recursos humanos e do próprio layout da organização.

A SINICEL está preparada com um quadro técnico, pessoal especializado e mecanicamente apetrechada para dar resposta às exigências dos nossos clientes, tanto no prazo como na qualidade.

Pretendemos obter uma imagem que nos dignifique, dando resposta às exigências do sector com os nossos serviços, cumprindo com rigor, eficácia e credibilidade as responsabilidades assumidas. Enquadramo-nos, assim, de forma digna no seio das Empresas responsáveis do sector; contribuindo para a criação de novos postos de trabalho e para a evolução da Economia Nacional.