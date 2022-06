Na década de 70 um sonho nasce, uma Fábrica de Faiança é fundada – uma empresa capaz de dar resposta às necessidades do mercado da altura. A empresa cresceu e transformou-se num grupo, um grupo de Fábricas capaz de responder aos vários segmentos do mercado da Cerâmica.

Em 2000 e após reestruturação nasce o nome VALUE CERAMIC, adapta-se ás novas circunstâncias, flutuações de mercado e destaca-se sozinha com um conhecimento de gerações, entra assim a Value no Sec. XXI.

Adaptada aos novos tempos mantém o objectivo principal – Fabricar um produto de qualidade para dar resposta à procura duma faiança com design moderno quer seja vidrada ou com decorações nas suas mais variadas formas de aplicação.

Numa área de 22 000m2, a Value dispõe de 182 Colaboradores que trabalham para produzir 9 200 000 pcs por ano. Integra igualmente uma equipa de Design que desenvolve e projecta novos produtos seguindo as tendências do mercado, bem como as orientações dadas pelos clientes. Possui um Laboratório para controlar e desenvolver – desde o Barro até ao finalizar das peças além de uma equipa focada na Qualidade do Ambiente e Segurança dos trabalhadores em todas as suas vertentes.

Presente em mais de 30 países a Value exporta mais de 95% da sua capacidade.