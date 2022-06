A NVE é uma empresa prestadora de serviços no sector da construção civil e obras públicas, de acordo com o seu CAE principal 41200 (construção e engenharia civil), e CAE secundário 71120 (actividades de engenharia e técnicas afins). A NVE possui o alvará de construção nº26255, emitido pelo IMPIC, sendo o seu core business a execução de empreitadas públicas e particulares, no âmbito industrial, sáude, residencial, comércio e serviços, desporto e lazer, quer sejam obras de raiz, conservação, reabilitação e regeneração urbana. Adicionalmente, a empresa dedica-se á execução de estudos e projectos de engenharia, bem como à prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização de obras. A NVE é sedeada em Guimarães e desenvolve a sua actividade, no território nacional. Como principais clientes destacam-se, entidades públicas – Ministérios, Câmaras Municipais, Universidades, Institutos Públicos e Juntas de Freguesia - e entidades particulares – empresas industriais, de comércio e serviços, cooperativas de habitação, promotores imobiliários, e ainda clientes privados para habitação própria.