“A palavra 'bossa' era um termo da gíria carioca (do Rio de Janeiro) que, no fim dos anos cinqüenta , significava 'jeito', 'maneira', 'modo'. Quando alguém fazia algo de modo diferente, original, de maneira fácil e simples, dizia-se que esse alguém tinha 'bossa'. Se o Ricardo desenhava bem, dizia-se que tinha 'bossa de arquiteto'. Se o Paulo escrevia, redigia bem, tinha 'bossa de jornalista'. E a expressão 'Bossa Nova' surgiu em oposição a tudo o que um grupo de jovens achava superado, velho, arcaico, antigo.”

Referencia: http://dinamotraducao.blogspot.pt

É este “modo diferente e original” que o Studio Bossa imprime em seus projetos e serviços de Decoração, Design de Mobiliário, Consultoria de Decoração e Personal Home Shopper, seja no atendimento on line ou presencial.

Com 20 anos de experiência em Decoração e Design de Interiores, Alessandra Lobo, esta Luso-Brasileira, radicada em Coimbra, busca atender às necessidades do projeto com criatividade e aplicando as tendências do Design de Interiores mais adequadas ao estilo pretendido pelo cliente.