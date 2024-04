Ale Lobo





Sou arquiteta por formação e artista por vocação.





Acredito que a vida é um espetáculo e que o cenário interfere diretamente no nosso bem estar, e por isso é preciso cuidar dele.





Sou uma daydreamer incurável e curiosa por instinto de sobrevivência. Gosto de saber como as coisas são feitas e isso é um motor para minha capacidade criativa.





Depois de um ano sabático, atendi a pedidos e prestei consultoria de gestão para gabinetes de arquitetura de interiores no Brasil, Portugal e Canadá.





Faço o que amo. As pessoas merecem ter uma casa que reflita a sua personalidade e o seu estilo de vida, e é por isso que gosto de conhecer os meus clientes e as suas histórias.





Kza de Arquitecta

O estúdio Kza De Arquitecta nasce em 2019. A ideia era ter um perfil de partilha daquilo que eu fazia na minha casa, assim como de teste para estratégias de marketing digital, com o objetivo de dar feedback às minhas clientes de consultoria de gestão.





Nos últimos sete anos, passei por muitas mudanças de casa, sempre arrendadas. O facto de as decorações não poderem ser algo definitivo ou que alterasse as características do imóvel - em alguns casos nem era permitido pintar ou pendurar quadros nas paredes - resultou num excelente exercício de criatividade, para além de ter criado muito material de partilha.





Durante a pandemia, comecei a receber pedidos de projetos e a arquiteta de interiores voltou a agir. Confesso que a agitação que costuma ser a prática da arquitetura de interiores fez falta no tempo em que me dediquei às consultas de gestão.





Hoje, o Kza de Arquitecta assume um caráter de estúdio multifacetado, onde projetos de interiores, consultorias de decoração, expressão artística e cenografia (styling) convivem em harmonia.





Serviços | Kza de Arquitecta





Styling | Cenografia





Este é o serviço para quando queres:





o dar um refresh a uma divisão ou a um canto da sala da tua casa,

o uma cara nova para o teu gabinete, espaço comercial, restaurante ou alojamento local,

o gravar um vídeo institucional e precisas de um cenário contextualizado com a tua marca pessoal.





Consultoria de Interiores





Este é o serviço para quando queres:





o atendimento sobre algo em específico (escolha de cores/tintas, mobília, tapetes, quadros, etc.)

o um projeto específico para uma divisão da tua casa (quarto do bebé, cozinha, casa de banho, sala, etc.)

o orientação especializada para reformulações rápidas.





Projetos de Interiores





Este é o serviço para quando queres um projeto completo, com:





o layout integrado na arquitetura

o especificação de materiais e acabamentos, têxteis, iluminação, mobiliário de compra e decoração

o design de mobiliário à medida e acompanhamento da sua execução e montagem

o contacto com fornecedores e pedido e comparação de orçamentos

o acompanhamento de obra





Para saberes mais





Se gostaste do que leste até aqui, convido-te a conhecer o meu perfil no Instagram (@kzadearquitecta.decor), onde, através de atualizações diárias, poderás conhecer melhor o meu método de trabalho.

Terei todo gosto em receber o teu contacto e esclarecer qualquer questão.

Obrigada e até breve!

Ale